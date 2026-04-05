لمتابعة الخدمات الصحية.. مرور ميداني لوكيل وزارة الصحة بمطروح على مستشفى مطروح العام

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور حلمى أغا وكيل المديرية و الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ مستشفى مطروح العام والاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.

حيث بدء وكيل الوزارة جولته فى حضور الدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى بالمرور على الاستقبال والطوارئ متابعاً انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى ، كما استبين سيادته أراء المرضى وذويهم لتذليل كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح على سرعة وحسن التعامل مع المرضى وذويهم واتباع سياسات مكافحة العدوى والحفاظ على نظافة وتنظيم الغرف .

وشدد على عمل نوبتجيات للعمل على متابعة ورضاء المنتفعين على مدار 24 ساعة يومياً ، و الانتشار لرصد المشاكل والشكاوى في كل انحاء المستشفى وخاصة الطوارئ و العناية المركزة ، وحلها فى مهدها ورفع الأمر إذا لزم الأمر.

كما حرص على المرور على العناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى وفحص بعض ملفات المرضى ومتابعة الالتزام بسياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى والاستماع إلى المرضى وذويهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وبحث كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات .

كما وجه وكيل الوزارة إدارة المستشفى بضرورة المتابعة المستمرة مع التشديد على حسن معاملة المرضى وذويهم .

ووجه إلي الإدارات القائمة بالمرور علي مستشفيات ( العام - الأطفال - التوليد و الصحة الإنجابية ) أن تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفي بالاحتياجات نظرا للكثافة العالية من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لإنجاح الجهود المبذولة في مستشفي مطروح العام ، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبة المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .