خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لمتابعة الخدمات الصحية.. مرور ميداني لوكيل وزارة الصحة بمطروح على مستشفى مطروح العام

ايمن محمود

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور حلمى أغا وكيل المديرية و الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ مستشفى مطروح العام والاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.

حيث بدء وكيل الوزارة جولته فى حضور الدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى بالمرور على الاستقبال والطوارئ متابعاً انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى ، كما استبين سيادته أراء المرضى وذويهم لتذليل كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح على سرعة وحسن التعامل مع المرضى وذويهم واتباع سياسات مكافحة العدوى والحفاظ على نظافة وتنظيم الغرف .

وشدد  على عمل نوبتجيات للعمل على متابعة ورضاء المنتفعين على مدار 24 ساعة يومياً ، و الانتشار لرصد المشاكل والشكاوى في كل انحاء المستشفى وخاصة الطوارئ و العناية المركزة ، وحلها فى مهدها ورفع الأمر إذا لزم الأمر.

كما حرص على المرور على العناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى وفحص بعض ملفات المرضى ومتابعة الالتزام بسياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى والاستماع إلى المرضى وذويهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وبحث كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات .

كما وجه وكيل الوزارة إدارة المستشفى بضرورة المتابعة المستمرة مع التشديد على حسن معاملة المرضى وذويهم .

ووجه إلي الإدارات القائمة بالمرور علي مستشفيات ( العام - الأطفال - التوليد و الصحة الإنجابية ) أن تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفي بالاحتياجات نظرا للكثافة العالية من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لإنجاح الجهود المبذولة في مستشفي مطروح العام ، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبة المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

شيخ الأزهر مع الدكتورة نهى عباس

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد