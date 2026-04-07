طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت
مصدر أمني عراقي: إسقاط مسيرتين قرب القنصلية الأمريكية في أربيل
أدار مباراة في ليبيا أمس.. توفيق السيد ينتقد اختيار حكم لقاء الأهلي وسيراميكا
ساقطة قيد.. طفلة المنوفية المتوفاة ليست مسجلة في أوراق الحكومة
قبل مواجهة الزمالك.. حقيقة تعاقد شباب بلوزداد الجزائري مع موسيماني
نيويورك تايمز: إيران تشترط رفع كامل العقوبات ووقف الهجمات لإنهاء الحرب
نجل عبد الرحمن أبو زهرة ينشر صورة لوالده ويدعو له بالشفاء
مش مؤثرين.. هشام يكن يعلّق على واقعة هروب لاعبي إريتريا
بعد الأزمة الصحية.. زوجة ضياء المرغني تكشف دعم أشرف زكي وإنقاذه للفنان |خاص
هل الشبكة من المهر أم هدية؟.. الأزهر يحسم الجدل ويوضح الحكم الشرعي
محاكمة عصام صاصا بسبب سرقة لحن شيرين عبد الوهاب.. غدًا
نمر بظروف صعبة ونثق في القضاء.. رسائل مؤثرة من ميدو بعد أزمة حبس نجله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اعرفها قبل ما تشتري .. علامات تكشف اللحمة الفاسدة

اللحم البقري
اللحم البقري
اسماء محمد

ينخدع بعض الأشخاص في شراء اللحم البقري الفاسد سواء كان طازجا لدى الجزار أو مجمدا لذا نرصد في هذا التقرير أهم علامات اللحم الفاسد. 

 ووفقا لموقع ericlyons نكشف لكم علامات اللحم البقري الفاسد.

 الرائحة: أول علامة تحذيرية إحدى أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كان اللحم البقري فاسدًا هي شمّه ويتميز اللحم الطازج برائحة نظيفة، مع لمسة معدنية خفيفة، ولكن بمجرد أن يبدأ بالفساد، تتغير الرائحة بشكل كبير و غالبًا ما ينبعث من اللحم الفاسد رائحة حامضة أو زنخة، وهي علامة واضحة على فساده وإذا كانت رائحة اللحم كريهة أو غير طبيعية بشكل ملحوظ، فقد حان وقت التخلص منه.  

 اللون: أكثر من مجرد لون باهت  يُعدّ لون اللحم البقري مؤشراً هاماً آخر على نضارته و عندما يكون اللحم طازجاً، يكون لونه أحمر زاهياً نتيجة تعرضه للأكسجين و مع مرور الوقت، قد يتحول لون اللحم إلى البني أو الرمادي، وهذا أمر طبيعي، خاصةً إذا كان مُغلفاً بتغليف محكم ومع ذلك، إذا تغير لون اللحم بشكل ملحوظ، كأن يصبح رمادياً باهتاً أو مائلاً إلى الأخضر، فمن المرجح أنه لم يعد صالحاً للأكل و  يدل اللحم الذي اكتسب لوناً غير معتاد خاصةً الأخضر أو الأصفر على وجود بكتيريا، ويجب التخلص منه. 

 الملمس: سطح لزج أو مخاطي  غالباً ما يكون ملمس اللحم البقري الفاسد لزجاً أو دبقاً أما اللحم الطازج فينبغي أن يكون رطباً لا لزجاً أو دهنياً وإذا ضغطت بأصابعك على اللحم وشعرت بلزوجة غير معتادة أو تركت بقايا، فهذا مؤشر على نمو البكتيريا واللحم اللزج علامة على فساده ويجب التخلص منه.

  تاريخ انتهاء الصلاحية: لا تعتمد على التواريخ فقط  على الرغم من أن تاريخي البيع والاستخدام المطبوعين على عبوات اللحم البقري قد يعطيان مؤشراً جيداً على مدة صلاحية اللحم، إلا أنهما ليسا دقيقين تماماً فاللحم البقري الذي يُحفظ بعد هذين التاريخين، خاصةً إذا لم يُخزن بشكل صحيح، يكون أكثر عرضة للتلف لذا، استخدم حواسك دائماً الشم واللمس والنظر  بالإضافة إلى التاريخ الموجود على العبوة لاتخاذ قرارك النهائي.

  التغليف: ابحث عن أي تلف  عند شراء لحم البقر، من المهم فحص العبوة وإذا كانت العبوة ممزقة أو مثقوبة أو منتفخة، فقد يكون اللحم قد تعرض للهواء والبكتيريا، مما يزيد من خطر فساده. 

إذا لم يكن اللحم محكم الإغلاق أو بقي في المتجر لفترة طويلة، فقد يفسد بسرعة، حتى قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، لذا تحقق دائمًا من وجود أي تلف ظاهر في العبوة قبل الشراء، وخزّن اللحم بشكل صحيح بعد إحضاره إلى المنزل. 

 وجود عفن مرئي أو نمو غير عادي  إذا لاحظتَ وجود عفن أو أي نمو غير طبيعي على سطح اللحم البقري، فهذا دليل قاطع على فساده ويظهر العفن على شكل بقع ضبابية، غالبًا ما تكون خضراء أو بيضاء، وهو علامة على تكاثر البكتيريا أو الفطريات وحتى لو لم تكن رائحة اللحم كريهة أو مظهره سيئًا، فإن ظهور العفن يعني ضرورة التخلص منه فورًا.  

 التذوق: إذا كنت في شك، فلا تتذوقه  إذا قمت بطهي اللحم البقري وكنت غير متأكد من مدى طراوته، فقد يُعطيك مذاقه مؤشراً وغالباً ما يكون للحم البقري الفاسد مذاق حامض أو غير مستساغ و مع ذلك إذا كنت تشك في فساد اللحم، فمن الأفضل عدم تذوقه إطلاقاً، لأن تناول اللحم الفاسد قد يؤدي إلى التسمم الغذائي وتوخَّ الحذر دائماً وتخلص من اللحم إذا كنت في شك.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

الجانبان المصري والمغربي يؤكدان أهمية العمل علي تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية

الجانبان المصري والمغربي يؤكدان أهمية العمل علي تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية

جامعة عين شمس

تجارة عين شمس ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم MOU لدعم ريادة الأعمال

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدا لاستكمال الإجراءات النهائية

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد