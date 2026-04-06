الأهلي ينفي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عاجلًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مستقبل مدير الكرة وليد صلاح الدين في النادي.

وأكد الأهلي في بيانه، احترامه الكامل لكل وسائل الإعلام، موضحًا أن ما نشره موقع حول تقدم الكابتن وليد صلاح الدين باستقالته من منصبه كمدير للكرة؛ لا أساس له من الصحة، ويتنافى تمامًا مع الواقع.

وأشار النادي إلى أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة قبل ساعات قليلة من مباراة مهمة للفريق في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري؛ يثير علامات استفهام حول التوقيت، مؤكدًا التزامه باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.