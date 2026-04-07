مهلة ترامب لإيران تقترب من الانتهاء .. هالة سرحان : مصير 8 مليار إنسان على المحك

قالت الإعلامية هالة سرحان، إن العالم يمر بلحظات حرجة، وذلك بعدما وصلت المفاوضات بين أمريكا وإيران إلى طريق مسدود، واقتراب مهلة الرئيس الأمريكي ترامب لإيران من الانتهاء.

وكتبت هالة سرحان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، العالم يمر بلحظات حرجة في عمر الكوكب مصير 8 مليار إنسان تحدده الساعات المقبلة"

ودخلت مهلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

تهديد جديد لترامب

وكتب ترامب قبل ساعة اليوم على موقع «تروث ميديا»: «ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم!».