يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

يعد الكركم من المواد الطبيعية الغنية بالخصائص الطبية التى تحمى الجسم من أمراض عديدة مثل الالتهابات والسرطان والضغط.

ووفقا لموقع verywellhealth يمكن إضافة مكونات عديدة لتعزيز فوائد الكركم وهى الزنجبيل والفلفل الأسود والعسل .

إضافة هذه المكونات لتعزيز خصائص ماء الكركم بالليمون المضادة للأكسدة والالتهابات. إليكِ كيف تُفيد:

الزنجبيل : يُعد الزنجبيل رائعًا لتخفيف الغثيان، وقد يساعد في تسكين الألم، وتحسين الهضم، ودعم مستويات السكر وضغط الدم الصحية.

الفلفل الأسود : قد يبدو هذا غريباً، لكن الفلفل الأسود يحتوي على مركب يُسمى البيبيرين ، والذي يُساعد الجسم على امتصاص الكركمين. وبدونه، لن يتم امتصاص الكركمين في الجسم بشكل جيد.

العسل : يُستخدم العسل في الغالب لإضفاء النكهة، ولكنه يُقدم أيضًا فوائد صحية محتملة. فهو مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات و تناول كمية قليلة منه إذا كنت تُراقب كمية السكر التي تتناولها.