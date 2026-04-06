يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الطاقم التحكيمي لمواجهة الذهاب بين ناديي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتولى الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز قيادة المباراة، بمساعدة راؤول كابانيرو وإينيجو بيريتو، بينما يتواجد كارلوس ديل كييرو جراندي كحكم لتقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه جويليرمو كواردا فرنانديز. وسيكون الحكم الرابع خوان مارتينيز مونيرا.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لليفربول، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام حامل اللقب الفرنسي، قبل مواجهة الإياب المرتقبة التي ستقام على ملعب «أنفيلد» الأسبوع المقبل، في صراع محتدم على التأهل لنصف نهائي البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأوروبية.