عيد شم النسيم إجازةٌ مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الأربعاء ، أنَّ يوم الاثنينِ المقبلُ، الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازةً رسميةً مدفوعةَ الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شمّ النسيم، وذلك تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل المشار إليه، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعدُّ إجازةً بأجرٍ كاملٍ للعاملين.

وأصدرت الوزارةُ اليوم ،كِتَابًا دَوْرِيًّا، لتوزيعه على كافة مديريات العمل بالمحافظات ، أشارت فيه إلى أنَّه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحقَّ العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلبٍ كتابيٍّ منه يُودَع في ملفه...ودعت الوزارةُ رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات إلى نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعها موضع التنفيذ.

وتقدم وزير العمل في هذه المناسبة بخالص التهاني إلى شعب وعمال مصر، مُتَمَنِّيًا لهم دوام التوفيق والنجاح ،ولمصر الغالية المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار…