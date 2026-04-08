الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

الدولار
الدولار
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات  اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 في أبرز بنوك القطاع الخاص والعام وفقا لآخر تحديثات، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، مع فتح فوري وآمن لمضيق هرمز، في خطوة وصفها بأنها تمهّد لاتفاق سلام طويل الأمد، مؤكدًا أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية وتجاوزتها، وأن المقترح الإيراني المكوّن من عشر نقاط يمثل أساسًا عمليًا لاستكمال المفاوضات خلال فترة التهدئة.

انخفض الدولار اليوم الأربعاء، وسجل مؤشره في أحدث التداولات 98.75 ، منخفضاً بأكثر من 1.1%.

 

سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ :
54.70 جنيه للشراء 
54.80 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس:
54.70 جنيه للشراء 
54.80 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك التجاري الدولي cib لنحو:
54.67جنيه للشراء 
54.77 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

54.65جنيه للشراء 
54.75 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو: 

54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي لنحو:

54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك المصرف المتحد لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

كما وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:
54.63جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
54.62جنيه للشراء 
54.72 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو :
54.40جنيه للشراء 
54.50 جنيه للبيع

