بعد قرار وقف الحرب.. أسعار النفط تهبط 100 دولار

شهدت الأسواق العالمية تحولات كبيرة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث هبطت أسعار النفط بأكبر وتيرة في نحو ست سنوات، فيما قفزت الأسهم الآسيوية.

انخفض النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء 8 أبريل، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته ​على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز ‌على الفور.

تراجع العقود الآجلة

ووفقا لرويترز، شهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجع 16.32 دولار، أو 14.9 بالمئة، إلى 92.95 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18.16 دولار، أو 16.1 بالمائة، إلى 94.79 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة السادسة والنصف.

قرار وقف الحرب

حدث الهبوط بعدما أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بشرط إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة فيه.

كما أشار “ترامب” إلى تحقيق الولايات المتحدة جميع أهدافها العسكرية، موضحاً أنه تلقى مقترحاً من عشر نقاط من إيران اعتبره أساساً عملياً للتفاوض، لا سيما بعد الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً.

ورغم هذا الانخفاض في أسعار النفط بعد إعلان وقف الحرب الأمريكية الإيرانية لا تزال الأسواق في حالة ترقب، ويحذر خبراء من استمرار التقلبات مع أي تطورات جديدة في المشهد الجيوسياسي، خاصة في ظل هشاشة الهدنة الحالية.