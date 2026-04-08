قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار وقف الحرب.. أسعار النفط تهبط 100 دولار

النفط
النفط
أمل مجدى

شهدت الأسواق العالمية تحولات كبيرة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث هبطت أسعار النفط بأكبر وتيرة في نحو ست سنوات، فيما قفزت الأسهم الآسيوية.

انخفض النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء 8 أبريل، وذلك  بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته ​على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز ‌على الفور.

تراجع العقود الآجلة

ووفقا لرويترز، شهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجع  16.32 دولار، أو 14.9 بالمئة، إلى 92.95 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18.16 دولار، أو 16.1 بالمائة، إلى 94.79 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة السادسة والنصف.

 

قرار وقف الحرب

حدث الهبوط بعدما أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بشرط إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن الملاحة فيه.

كما أشار “ترامب” إلى تحقيق الولايات المتحدة جميع أهدافها العسكرية، موضحاً أنه تلقى مقترحاً من عشر نقاط من إيران اعتبره أساساً عملياً للتفاوض، لا سيما بعد الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً.

ورغم هذا الانخفاض في أسعار النفط بعد إعلان وقف الحرب الأمريكية الإيرانية لا تزال الأسواق في حالة ترقب، ويحذر خبراء من استمرار التقلبات مع أي تطورات جديدة في المشهد الجيوسياسي، خاصة في ظل هشاشة الهدنة الحالية.

