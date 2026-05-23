محافظ الدقهلية يتابع استعدادات مدينة السنبلاوين لاستقبال عيد الأضحى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، سير العمل في تجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق بمدينة السنبلاوين، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف الأستاذ أحمد عرفة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وأكد المحافظ أن الأعمال المتكاملة لتطوير الشوارع تشمل ترميم وصيانة ودهان البلدورات، بالإضافة إلى زراعة وري الجزر الوسطى، وإنشاء أحواض الزهور، وزيادة وزراعة أشجار جديدة، ورفع كفاءة الميادين، وتجهيز الحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة، مما يسهم في إضفاء المظهر الجمالي والحضاري لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

كما تابع محافظ الدقهلية جهود أعمال رش الشوارع وكنس الأتربة، التي تأتي ضمن خطة شاملة للنظافة العامة، بهدف القضاء على أي مظاهر للتراكمات أولا بأول، وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن تطوير الشوارع لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يمتد ليشمل تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المناسبة للمشاة والمارة، ورفع كفاءة الحمامات العمومية، مشددا على استمرار رفع كفاءة جميع الشوارع الرئيسية والميادين بنطاق المحافظة وفق خطط زمنية محددة.

وشدد المحافظ على ضرورة إدارة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق مواصفات فنية واضحة، مع متابعة مستمرة للأعمال، لضمان سرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، حفاظا على المال العام وتحقيقا لأفضل خدمة للمواطنين.