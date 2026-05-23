لا يحمل رخصة .. ضبط سائق أتوبيس اصطدم بشخص ونجلته في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد أتوبيس بالاصطدام بأحد الأشخاص ونجلته وإحداث إصابتهما بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من (أحد الأشخاص وبرفقته نجليه - مقيمين بدائرة القسم) ، بتضررهم من قائد أوتوبيس لقيامه بالاصطدام به ونجلته حال سيرهم بأحد الشوارع بدائرة القسم مما أدى لحدوث إصابتهما.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الأوتوبيس" وقائده (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بالدقهلية) .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد .

تم التحفظ على الأوتوبيس.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.