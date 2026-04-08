استقرار حذر.. سعر الدولار يفتتح تعاملات الأربعاء بالقرب من حاجز الـ 55 جنيهاً

استهلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تعاملات صباح اليوم، الأربعاء، بحالة من الاستقرار الثابت، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله في ختام تداولات أمس الثلاثاء.

وحافظت العملة الخضراء على مستوياتها المسجلة في نهاية تعاملات أمس، حيث استقر السعر عند مستوى قريب جداً من 55 جنيهاً، وهو أعلى ارتفاع وصل إليه السوق قبل إغلاق التعاملات المسائية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:

وسجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 54.648 جنيهاً للشراء و 54.788 جنيهاً للبيع.

وفي مجموعة من البنوك الكبرى التي تشمل ( بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي CIB، بنك الإسكندرية، بنك البركة، وQNB الأهلي)، فقد توحدت الأسعار لتسجل 54.640 جنيهاً للشراء و 54.740 جنيهاً للبيع.

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الصرف إلى 54.700 جنيهاً للشراء و 54.800 جنيهاً للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) نحو 54.670 جنيهاً للشراء و 54.718 جنيهاً للبيع.

أما في بنك HSBC، فقد استقر السعر عند 54.660 جنيهاً للشراء و 54.760 جنيهاً للبيع.

ويسيطر الهدوء على شاشات التداول في البنوك مطلع اليوم، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لما ستسفر عنه التداولات في الساعات المقبلة ، ومدى قدرة الجنيه على التماسك أمام الدولار الذي يقترب من حاجز الـ 55 جنيهاً.