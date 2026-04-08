سعر الدولار في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 في أبرز بنوك القطاع الخاص والعام وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

54.70 جنيه للشراء

54.80 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:

54.70 جنيه للشراء

54.80 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:

54.67جنيه للشراء

54.77 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

54.65جنيه للشراء

54.75 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

54.64جنيه للشراء

54.74 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي لنحو:

54.64جنيه للشراء

54.74 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

54.64جنيه للشراء

54.74 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

54.64جنيه للشراء

54.74 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

54.64جنيه للشراء

54.74 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

54.63جنيه للشراء

54.74 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:

54.62جنيه للشراء

54.72 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:

54.40جنيه للشراء

54.50 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :

54.54 جنيه للشراء

54.64جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو:

54.65 جنيه للشراء

54.79 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

54.70 جنيه.