نائب ترامب يحذر الإيرانيين من نفاد صبر الرئيس الأمريكي
على طريقة مباراة اسبانيا ومصر .. أزمة جديدة بسبب هتافات جماهير ريال مدريد أمام بايرن ميونخ تفتح ملف العنصرية
خلال جولته بالشرقية|وزير التعليم يوجه بالتدقيق في تطبيق أعمال السنة لتقييم الطلاب
الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام

أ ش أ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثلج صدور الملايين من محبي السلام في سائر بقاع الأرض.

وأضاف الرئيس، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعت في الساعات الأولى من صباح اليوم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو خبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبي السلام في سائر بقاع الأرض، وأدعو الله - عز وجل - أن يُكلل ذلك التطور الإيجابي باتفاق دائم لوقف الحرب في المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تنمية وتقدم وازدهار.

وأضاف الرئيس: "أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة، وأهمية أن يراعي أي اتفاق قادم الشواغل والمتطلبات الأمنية المشروعة لها".

وثمن السيسي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإصغاء إلى صوت العقل وإعلاء قيم الإنسانية والسلام، داعيًا كافة الأطراف للانخراط بجدية في المباحثات، وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم.

واختتم الرئيس السيسي تدوينته قائلًا: "ستظل مصر - قيادة وحكومة وشعبا - داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا في دول الخليج والعراق والأردن، وسوف أستمرّ في بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل في منطقتنا وفي العالم بأسره".

