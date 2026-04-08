مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 5 عناصر جنائية شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدى الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات – سلاح بدون ترخيص– سرقة بالإكراه – بلطجة

-فرض سيطرة") بنطاق محافظة الجيزة ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو "آيس"، إستروكس - هيروين – 69 قطعة سلاح نارى "51 بندقية آلية ، 8 بنادق خرطوش ، 9 فرد خرطوش ، طبنجة") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (95) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .



