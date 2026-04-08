نائب: نجاح التهدئة بين أمريكا وإيران يعكس الدور المصري المحوري وحكمة القيادة السياسية

قال النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، إن نجاح جهود التهدئة التي قادتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يعكس الدور المصري التاريخي والمحوري في إرساء دعائم الأمن والسلام بالمنطقة.

وشدد “صبري”، في تصريحات له، على أن التحركات المصرية تؤكد حرصها الدائم على تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على استقرار الإقليم، ويسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات الإقليمية والتوترات التي تهدد أمن واستقرار شعوبها.

وأكد عضو مجلس النواب على الدعم المصري الكامل، قيادةً وشعبًا، للأشقاء في دول الخليج، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تهديدات أو اعتداءات تمس أمنهم واستقرارهم، باعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار النائب سمير صبري إلى أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ستظل دائمًا صوت العقل والحكمة في المنطقة، وتسعى بكل قوة إلى احتواء الأزمات ومنع تصاعدها، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه قضايا الأمة العربية.

كما أشاد ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر اليوم، والذي رحّب فيه بإعلان وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس ثبات السياسة المصرية الداعمة للسلام، واستمرارها في بذل كافة الجهود الممكنة من أجل إقرار الاستقرار وترسيخ الأمن في المنطقة.