مدير عام الطب العلاجي بكفر الشيخ يتفقد المستشفى العام.. صور

أجرى الدكتور محمد العدولى، مدير عام الطب العلاجى بكفر الشيخ، زيارة تفقدية مفاجئة وموسعة لمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة سير العمل والجاهزية القصوى بالأقسام الحيوية خلال فترة الإجازة الرسمية.

وشملت الزيارة تفقد ومتابعة دقيقة للأقسام التالية شملت قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة آليات التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بالشكل الذي يضمن مواجهة أي طوارئ خلال أيام العيد.

كما شملت الزيارة تفقد قسم العناية المركزة والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالعناية، ومستوى الرعاية الطبية والتمريضية المقدمة لهم، ومراجعة كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية الحيوية.

وتفقد العدولي سير العمل بقسم الحضان، والاطمئنان على توافر الرعاية الكاملة للأطفال حديثي الولادة وتوافر المستهلكات الخاصة بالقسم.

وشدد على إحالة أي مقصر أو متغيب عن العمل فوراً للتحقيق، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس صحة وحياة المواطنين أو يؤثر على كفاءة الخدمة الطبية خلال خطة طوارئ العيد.