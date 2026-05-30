خلال إجازة عيد الأضحى.. رفع 130طن مخلفات بشوارع وقرى مركز قنا

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن المحافظة تواصل جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة نحو توفير بيئة حضارية وآمنة، وأن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في دعم حملات النظافة اليومية، ورفع التراكمات والمخلفات من مختلف الشوارع والميادين والقرى، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة المقدمة للمواطن القنائي.





وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة، بمتابعة أشرف أنور، رئيس المركز، استهدفت تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى، إلى جانب رفع الأتربة وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.





وجاءت الحملة في إطار المتابعة المستمرة لأعمال النظافة على مستوى المدينة والقرى، حيث دفعت الوحدة بعدد من المعدات الثقيلة، وسيارات النقل، واللوادر، لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع تراكمها، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة انتظام العمل، وتحقيق أعلى معدلات الأداء.





وأسفرت الجهود عن رفع 130 طنًا من المخلفات، والقمامة، والأتربة، من عدد من المناطق والأحياء والقرى التابعة لمركز قنا، وسط متابعة ميدانية مستمرة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال، وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يعزز جهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.



وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل يومي في مختلف القطاعات، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات القروية، من أجل توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، فى إطار خطة الدولة للتنمية وتحسين مستوى المعيشة.



