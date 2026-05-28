صحة قنا تكثف جولاتها الميدانية لضمان انتظام الخدمات الوقائية والعلاجية

أجرى فريق الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بقنا، جولات ميدانية موسعة شملت مستشفى قنا العام، ومستشفى قفط التخصصي، وإدارة قفط الصحية، إلى جانب المرور على مكتب صحة قفط، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية والوقائية للمواطنين خلال أيام العيد، فى إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بمتابعة انتظام العمل ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



أمصال العقر

وشهدت الجولات متابعة دقيقة لأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات المرضية على مدار الساعة، مع مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الوقائية، خاصة أمصال العقر ولدغات العقارب والثعابين، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بصورة فورية وآمنة.

كما تابع فريق الطب الوقائى، أعمال سلسلة التبريد الخاصة بحفظ الطعوم والأمصال، والتأكد من كفاءة أجهزة التبريد وانتظام تسجيل درجات الحرارة، حفاظًا على سلامة الطعوم وفاعليتها، إلى جانب المرور على مخازن المستلزمات الطبية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية بها.



وتضمنت الجولات أيضًا متابعة إجراءات مكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من الالتزام بسياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، حفاظًا على سلامة المرضى والأطقم الطبية والمترددين على المنشآت الصحية، فضلًا عن مراجعة أعمال صحة البيئة ومتابعة مستوى النظافة العامة داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وفى إدارة قفط الصحية ومكتب الصحة، تابع الفريق انتظام العمل بمكاتب تسجيل المواليد والوفيات واستخراج الشهادات الرسمية للمواطنين خلال إجازة العيد، مع التأكد من تواجد الفرق المناوبة وانتظام تقديم الخدمات دون معوقات، تنفيذًا لخطة المديرية الهادفة إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية والإدارية للمواطنين بكفاءة عالية طوال فترة العطلة.



مراجعة جداول النوبتجيات

كما حرص فريق الطب الوقائي على مراجعة جداول النوبتجيات والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالنوبتجيات المقررة، والتشديد على سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة أو بلاغات صحية قد ترد خلال أيام العيد، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وضم فريق الطب الوقائي كلًا من: الدكتورة نهلة محمد جاد الكريم مدير الطب الوقائي، عبدالدايم علي أحمد، أخصائي ومراقب أول المديرية، أحمد عوض جاد الرب، أخصائي سلسلة التبريد، سالم أبو الوفا، أخصائى صحة البيئة، رجائي رشدى، مراقب إدارة الأغذية.





