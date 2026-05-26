تخصيص 77 ساحة.. تعرف على أسماء وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بقنا

أعلنت محافظة قنا، عن تخصيص ٧٧ ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك، موزعين بكافة مراكز ومدن المحافظة، بجانب المساجد المخصصة لأداء صلاة العيد والمعلن عنها من قبل وزارة الأوقاف.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جاهزية مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م - 1447هـ، أعاده الله على الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، من خلال تجهيز 3224 مسجدًا تشرف عليها المديرية إداريًا ودعويًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلاً عن تجهيز ما يزيد على 77 ساحة لإقامة صلاة العيد، وذلك وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الأضحى المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، وأن هذه الساحات والخطط الدعوية أصبحت مستعدة تمامًا لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى لهذا العام.

وأضاف يونس، أنه تم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، لضمان سير الشعائر بالشكل المطلوب، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة لأداء صلاة العيد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إلى أنه سوف يتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة، مع السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن أداء الصلاة في أجواء من الفرحة والسرور.