بعد عامين تطوير.. افتتاح كورنيش النيل الجديد بقنا

جولة محافظ قنا بكورنيش النيل
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، كورنيش النيل بمدينة قنا فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حضور جماهيري كبير وفرحة واسعة من المواطنين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير متنفسات حضارية وترفيهية لأبناء المحافظة، حيث حرص المحافظ على مشاركة الأهالي احتفالات العيد والاستماع إلى آرائهم حول المشروع الجديد.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من المستثمرين القائمين على تشغيل المشروع حيث تفقدوا مختلف مكونات الكورنيش والخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ قنا، جولته بتهنئة عدد من الأسر المتواجدة بالكورنيش بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على مقدرات المشروع والمظهر الحضاري للمكان، كما وجه شرطة المسطحات المائية بمراجعة كافة تراخيص المراكب العاملة بالكورنيش والتشديد على تواجد عناصر المسطحات المائية للتعامل الفوري مع أي طارئ حفاظا على سلامة المواطنين والزائرين.

ووجه محافظ قنا، إدارة الاستثمار بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل الكورنيش، مؤكدًا أن افتتاح مشروع كورنيش النيل يمثل إضافة حضارية كبيرة لمدينة قنا ويأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير الواجهة النيلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة وأن الكورنيش تم تجهيزه وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية ليكون متنفسا آمنا ومتكاملا للأسر والشباب والزائرين.
 

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية إعداد أجندة سنوية للكورنيش تتضمن إقامة الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية لأهالي قنا والسياح، مشيرًا إلى توافر كافة الإجراءات الصحية والأمنية وعناصر الحماية المدنية.

كما شدد الببلاوي، على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والمنشآت داخل الكورنيش مع توفير عدد كاف من المشرفين من السيدات والرجال لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

