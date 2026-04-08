لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول ركلة الجزاء غير المحتسبة التي أثارت الجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في ضربة البداية بالمرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف صاروخي عن طريق الجنوب افريقي فخري لاكاي فيما أدرك ياسر ابراهيم التعادل في الشوط الثاني.

وأفاد المصدر بأن الكولومبي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة يري أن قرار محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا سليم.

وأشار إلى أن الكولومبي أوسكار رويز استعرض اللعبة من كافة الزاويا المتاحة واتفق مع محمود وفا حكما اللقاء بأن يد أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا في وضعها الطبيعي.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.

فيما احتل فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة.