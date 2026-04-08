تحية لوفا.. الصباحي يفسر سبب عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

علق الحكم السابق محمد الصباحي، على أداء حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا محمود وفا بعد عدم احتسابه ركلة جزاء.

وقال الصباحي في تصريحات عبر حسابه الشخصي : مطالبة الأهلي بركلة جزاء هي لعبة الموسم وقد تصبح لقطة لعدة مواسم قادمة

وأضاف: حكم تقنية الفيديو محمود عاشور أول زاوية جابها لحكم الملعب، كلنا قلنا الإيد مكبرة الجسم والكرة جت في الإيد، بصوا الزاوية من ورا الجول مبينة فعلاً إن الإيد مكبرة الجسم وإن الكرة فيها لمسة يد، فضل يعيد ليه في اللقطة أكتر من دقيقة.

وأكمل: حكم الملعب وفا طلب زاوية تانية،وطلب الزاوية خلف المساعد، كاميرا التسلل، لانها تظهر حقيقة المسافة بين إيد اللاعب وجسده، حينما توجد مسافة كبيرة تبقى الإيد مكبرة الجسم واللقطة ركلة جزاء.

وأوضح: لكن ما رأيناه من الكاميرا أن اليد في الوضع الطبيعي، حتى لعبت الكرة من قدم اللاعب ووصلت لليد وصدمت فيها، واليد كانت راجعة لورا، واللاعب يحاول يتفادى الكرة، أول ما صدمت في إيده كان بيحاول يبعدها.

وأردف : اللقطةاستند عليها إن الإيد لم تكبر الجسد، وإنها عائده للخلف والقرار في اللعبة كان استمرار اللعب، وتحية لمحمود وفا على قراره، قرار هيبقى بالنسبة له تاريخي، لأنه تعرض لضغوط كبيرة جداً.

وواصل: حكم الفار خبرة كبيرة طبعاً محمود عاشور، ممكن يكون اتخدع في الزوايا زي ما إحنا شفنا، لكنه وضع حكم الملعب تحت ضغط كبير.

وأشار الصباحي خلال تصريحاته إلى أن الحكم طلب للزوايا في ظل ضغط مباريات الأهلي والزمالك وضغط الجماهير، فإن القرار يؤكد أن حكم فاهم في القانون.