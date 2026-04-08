شوبير: الأهلي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي مطالب بتحقيق الفوز في 5 مباريات القادمة خلال بطولة الدوري ولديه بصيص من الأمل لتحقيق اللقب.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : أصعب مباراة من ناحية الملعب كانت أمام سيراميكا لأن ملعب المقاولون لا يفضله الأهلي والزمالك ومتبقى 5 مباريات.

وأردف : الاهلي لو لم يفز بالخمس مباريات المقبلة لن يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد اتساع الفارق مع الزمالك لخمس نقاط

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الأهلي في خطر كبير إفريقيا في الموسم المقبل وعليه التركيز خلال المباريات القادمة للتواجد في البطولات القارية.