خالد طلعت: أرقام سلبية غير مسبوقة لأي مدير فني منذ تأسيس الأهلي

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل بشأن أرقام الأهلي تحت قيادة المدير الفني ييس توروب.

كتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أرقام سلبية غير مسبوقة لأي مدير فني في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه في عام 1907 أي منذ 120 عاما.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تعادله أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المسابقة.

وجاء تعادل الأهلي ليؤجل حسم العديد من الأمور في سباق الصدارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب، بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة، في ظل أهمية النقاط الثلاث في صراع حسم لقب الدوري خلال المرحلة النهائية.