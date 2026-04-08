شوبير يتوقع: بيان شديد اللهجة من الأهلي بعد أزمة ركلة الجزاء

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بخروج سيد عبدالحفيظ في تصريحات إعلامية للدفاع عن الفريق بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بعد فترة طويلة من الصمت.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته : الأهلي سيصدر بيانا شديد اللهجة لكنه لن يهدد بالانسحاب وهناك تطورات كثيرة اليوم وسيد عبدالحفيظ دافع عن حق النادي لأنه عضو المجلس ومشرف على الكرة.

تعليق سيد عبدالحفيظ على الحكم

كان سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تحدّث عن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، وأحداثها الأخيرة فيما يتعلق بحكم اللقاء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات مع إبراهيم فايق: “أقسم بالله كنت متأكد إن محمود وفا لن يحتسب الكرة ركلة جزاء للأهلي بعد ما راح لـ الفار ورجع يطرد ناس من جهاز سيراميكا.. وايه المنطق ان يتم تعيين نفس الحكم في مباراة الفريقين دور أول وثاني”.

وتابع: “لازم يحصل تحقيق في اتحاد الكرة ازاي حكم يزق ويعتدي على لاعبين داخل الملعب. محتاجين نعرف الحوار اللي دار بين وفا وحكم الفيديو لحظة مراجعة ركلة الجزاء، والحكم متخيل ان طالما معاه الكروت هو بيحمي نفسه”.

وعلّق سيد عبد الحفيظ: “أول مرة في حياتي يحسب كورنر وبعدين يلغيه، ازاي حكم الفيديو يتدخل في احتساب ركنيه هذا الامر لا ينفي اننا في حالة فنية صعبة، لكن سنطالب بحقوقنا كاملة في ظل التجاوزات اللي حصلت ضد اللاعبين، ومحتاجين نعرف ازاي يصـدر من حكم ضد حسين الشحات ومحمد الشناوي”.

واختتم: “أنا عايز أسمع حوار “الفار” مع محمود وفا ونشوف ايه اللي اتقال، محمود وفا كان يبحث عن أي زاوية لعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي.. طلبنا حكام أجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك، بس مش عارفين نلاقيها منين ولا منين يعني مش هينفع نجيب 34 حكمًا في كل المباريات”.