الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد وقف الحرب على ايران.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه
سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه
خالد يوسف

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، مع فتح فوري وآمن لمضيق هرمز، في خطوة وصفها بأنها تمهّد لاتفاق سلام طويل الأمد، عقب تحقيق واشنطن لأهدافها العسكرية وتجاوزتها، والموافقة على المقترح الإيراني المكوّن من عشر نقاط، الذي يمثل أساسًا عمليًا لاستكمال المفاوضات خلال فترة التهدئة، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط العملة الأمريكية أدنى مستوى 54 جنيهاً في عدد كبير من البنوك المصرية.


تراجع الدولار بعد ايقاف الحرب على ايران

خلال تعاملات الأيام الماضية ارتفع سعر الدولار من مستوى 55 جنيهاً، مع تصاعد الحرب في إيران، ولكن سجلت العملة الأمريكية تراجعاً في أول أيام التداول بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز. 


وجاء أعلى سعر الصرف الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات عند مستوى 54.65 جنيه للشراء مقابل 54.75 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك فيصل الإسلامي عند مستوى 53.15 جنيه للشراء مقابل 53.25 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي وبنك التنمية الصناعية سجل سعر الدولار 53.70 جنيه للشراء مقابل 53.80 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلي المصري والأهلي الكويتي وكريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي سجل سعر الدولار 53.25 جنيه للشراء مقابل 53.35 جنيه للبيع.


ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 54.65 جنيه للشراء مقابل 54.79 جنيه للبيع.

ارتفاع جنوني في شهر مارس

ارتفع الدولار بنسبة %13.8% أمام الجنيه خلال شهر مارس الماضي، مع تزايد وتيرة تخارج الأموال الساخنة من السوق الثانوية للدين الحكومي المصري بعد اندلاع الحرب في إيران.


وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة %6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ :
54.70 جنيه للشراء 
54.80 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس:
54.70 جنيه للشراء 
54.80 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك التجاري الدولي cib لنحو:
54.67جنيه للشراء 
54.77 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

54.65جنيه للشراء 
54.75 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع


كما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي لنحو:

54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك المصرف المتحد لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

كما وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:
54.63جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
54.62جنيه للشراء 
54.72 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو :
54.40جنيه للشراء 
54.50 جنيه للبيع

وقف الحرب على ايران تراجع سعر الدولار دونالد ترامب الحرب ضد إيران تحويلات المصريين الدولار الأمريكي

