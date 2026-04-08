إزالة 62 حالة تعد في أسوان.. صور

كثفت الأجهزة التنفيذية في أسوان الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتور منال عوض ، وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون ، وتم إزالة 62 حالة تعدى بمساحة 9998 م2 داخل مدن إدفو وكوم أمبو والبصيلية وأبو سمبل السياحية .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان بإزالة 13 حالة تعدى من بينها متغيرات مكانية بمساحة 7656 م2 بقرى الرمادى بحرى والقنان ووادى الرديسية ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة العميد سمير سيد بإزالة 18 حالة تعدى بمساحة 1515 م2 ، ومن بينها حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وذلك بقرى حجازة والكفور والمنشية ، وشهدت حملات الإزالة مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين بالوحدة المحلية .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل حيث تم تنفيذ 21 قرار إزالة عبارة عن متغيرات مكانية وذلك بإجمالى مساحة 827 م2 ، وتمت أعمال الإزالة بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة على ياسين بإزالة 10 حالات تعدى عبارة عن متغيرات مكانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .