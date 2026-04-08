كواليس الساعات الأخيرة قبل الاتفاق.. دور مجتبى واستعداد القوات الأمريكية للقصف

كشف مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة نسقت وقف إطلاق النار مع إسرائيل مسبقا قبل الاعلان عنه، مشيرًا إلى أن الشروط الخاصة بالمفاوضات أهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.



كما كشفت منصة أكسيوس الأمريكية عن مصدرلم تسمه، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي شارك بفاعلية في عملية التفاوض ولولا موافقته لما تم التوصل إلى اتفاق، وإن إيران لم تقاطع المفاوضات بعد تصريحات ترامب عن القضاء على حضارة بأكملها، فيا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتصال طوال اليوم مع ترامب وفريقه.

وذكر مسؤول عسكري أمريكي لأكسيوس: الوضع كان متقلبا ولم نكن نتوقع ما سيحدث قبل إعلان ترامب وقف إطلاق النار، حيث أن الجيش الأمريكي أمضى الساعات الأخيرة بالاستعداد لحملة قصف واسعة على البنى التحتية الإيرانية والحلفاء في المنطقة كانوا يستعدون لرد إيراني غير مسبوق.

وذكرت أكسيوس عن مصدر: ويتكوف أبلغ الوسطاء أن مقترح إيران المكون من عشر نقاط كارثة بكل المقاييس حيث يشمل المقترح الإيراني ملف العقوبات ولا يقتصر على البرنامج النووي والأمن الإقليمي والباكستانيون تداولوا مسودات جديدة بين ويتكوف وعراقجي.

وأوردت أكسيوس عن مصدر لها بأن الوسطاء حصلوا مساء الاثنين على موافقة واشنطن على مقترح محدث لوقف إطلاق النار مدته أسبوعان وأن ترامب تحدث مع نتنياهو قبل نشر موافقة واشنطن لضمان التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، فيما تلقت القوات الأمريكية أوامر بالانسحاب بعد 15 دقيقة من منشور ترامب.

