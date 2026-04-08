كيف جاء تعليق السعودية على وقف إطلاق النار؟ وهكذا علقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا

علقت وزارة الخارجية السعودية على الاتفاق على وقف إطلاق النار بين أمريكا والاحتلال أمام إيران، مؤكدة دعمها لذلك.

وقالت الوزارة: “نرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ونشيد بجهود باكستان في التوصل لذلك”.

وقال وزير الخارجية العماني: “لقد تراجع العالم مؤقتا عن مواجهة الكارثة، لكن لا مجال للتهاون، فالمفاوضات الجادة ضرورية الآن لتحقيق سلام دائم وندعم هذا المسعى”.

فيما اعتبرت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن اتفاق وقف إطلاق النار بإيران فرصة لوقف إطلاق الصواريخ وعودة الملاحة، وأن باب الوساطة يجب أن يظل مفتوحا طالما بقيت أسباب الحرب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “وقف إطلاق النار في إيران أمر إيجابي للغاية، ويجب أن يشمل لبنان والقصف واحتلال الجنوب لا يمكن أن يكون حلا دائما”.

فيما قالت الخارجية التركية: “نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في إيران، ونؤكد ضرورة تنفيذه بشكل كامل على الأرض”.

وقال المستشار الألماني: “سنتخذ التدابير المناسبة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والهدف الآن يجب أن يكون التفاوض على إنهاء الحرب في إيران بشكل دائم، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: ”سياسة الاعتداء العدواني منيت بهزيمة".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني: “علينا التعاون مع شركائنا للحفاظ على الاتفاق وتحويله إلى اتفاق دائم وفتح مضيق هرمز”.