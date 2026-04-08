السعودية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم "الأربعاء"، بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت المملكة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعالج جميع القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وشددت السعودية على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا للملاحة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 دون أية قيود.

وأعربت المملكة عن أملها أن يشكل وقف إطلاق النار فرصة للتوصل لتهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، وأن تتوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها.