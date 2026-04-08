سلام شامل.. ماليزيا ترحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

رحب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، داعيا إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وقال إبراهيم - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه يجب أن يتم تحويل المقترح الإيراني المؤلف من عشر نقاط من أجل إنهاء الحرب، إلى اتفاق سلام شامل ليس فقط لإيران، بل أيضا للعراق ولبنان واليمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن اتفاق واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.