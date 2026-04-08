حزب الله يعلن التزامه بوقف النار وجيش الاحتلال يواصل العدوان بلبنان

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني أنهم ملتزمون في المقاومة اللبنانية بوقف إطلاق النار على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

أكدت المصادر :سنعلن موقفنا من وقف إطلاق النار وتأكيد نتنياهو أن لبنان غير مشمول بالاتفاق.



من جانبه، قال الجيش اللبناني: ندعو المواطنين للتريث في العودة لبلدات الجنوب وعدم الاقتراب من المناطق التي توغل فيها الاحتلال.

وحث رئيس مجلس بلدات الشمال في كيان إسرائيل على الاستمرار بالعدوان، قائلا :إذا توقفت الحرب في لبنان فهذا إخفاق أخلاقي وأمني من الدرجة الأولى فلا يعقل وقف القتال في لبنان قبل الحسم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الجيش المحتل: تمكنا من احتواء النيران في إيران ونواصل القتال ضد حزب الله في لبنان فالجيش يستكمل هجماته في لبنان وأنهى سلسلة هجمات في إيران الليلة حيث نفذنا هجمات مكثفة على مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية الليلة للحد من نطاق إطلاقها.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي: نلتزم بوقف إطلاق النار مع إيران مع البقاء في جاهزية عالية للرد على أي خرق ونواصل القتال والعمليات البرية ضد حزب الله في لبنان.

ووجه إنذار لسكان جنوب نهر الزهراني في لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا.