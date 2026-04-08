الأمم المتحدة ترحب بإعلان أمريكا وإيران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بإعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، داعيا أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والالتزام ببنود وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد جوتيريش - في بيان صادر عن المتحدث باسمه - على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأعرب جوتيريش عن تقديره العميق لجهود باكستان والدول الأخرى المنخرطة في تيسير التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن المبعوث الشخصي له "جان أرنو" في المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام الشامل.

وكان الأمين العام قد حذر الأسبوع الماضي من أن العالم يقف "على حافة حرب أوسع نطاقا من شأنها أن تجتاح منطقة الشرق الأوسط، مخلفة تداعيات هائلة حول العالم" بات يشعر بها العالم أجمع بالفعل.

وأكد في حديثه يوم الخميس الماضي أن الصراعات لا تنتهي من تلقاء ذاتها، بل "تنتهي عندما يختار القادة الحوار بدلا من الدمار. وهذا الخيار لا يزال متاحا، ويجب اتخاذه الآن".