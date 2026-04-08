تحذر من مخاطر الشائعات.. الأوقاف توضح تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"

أكد أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن "حرب الوعي" أصبحت تتقدم على الحروب العسكرية، مشيرًا إلى أن أي صراع ميداني لن يحقق نتائجه دون وجود تأثير مسبق على وعي المجتمعات المستهدفة، بما يؤدي إلى إضعاف تماسكها الداخلي وزعزعة الثقة.

وأوضح رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب فهمًا علميًا لأسباب انتشار الشائعات، والتي قد ترتبط بعوامل نفسية واجتماعية أو مصالح اقتصادية وسياسية.

ولفت إلى أن أخطر أهدافها يتمثل في إضعاف الجبهة الداخلية والتشكيك في السياسات العامة، بما يخلق حالة من الإحباط واليأس لدى المواطنين.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة يتم عبر مسارين متكاملين، الأول رصد الشائعات وتصحيحها، والثاني والأهم بناء وعي الأفراد منذ الصغر عبر تنمية مهارات التفكير النقدي، إلى جانب تعزيز الوازع الديني والقانوني والإعلامي، بما يسهم في الحد من انتشار الأخبار المضللة وترسيخ الوعي المجتمعي.