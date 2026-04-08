الأرصاد تعلن عن موعد جديد لموجة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء اليوم ربيعية مستقرة، حيث أن كل الظواهر الجوية الموجودة هي ظواهر إيجابية، لن تعطل أى أعمال أنشطة يومية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك اليوم فرص لسقوط الأمطار، وتأثيره الأكبر سيكون فى السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتكون أغلبها ما بين الخفيف إلى المتوسط، تزيد فى الشرق، ووارد أن تكون رعدية.

وتابعت أن الأمطار تكون خفيفة فى الدلتا ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وضعيفة جدا لتمتد من مناطق من القاهرة الكبري، لافتة إلى وجود نشاط للرياح، يساعد خلال فترات المساء على الإحساس بإنخفاض الحرارة، يصاحبه بعض الرمال والأتربة فى محافظات الصعيد ومناطق من سواحل الشمالية الغربية، ولكنها خفيفة، ولكنها ليست مؤثرة.

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري إلى 24 درجة مئوية، محذرة من برودة فى فترات الليل، وبدءا من غدا الخميس بداية إرتفاعات تدريجية فى درجات الحرارة.

ونصحت المواطنين بتخفيف الملابس خلال فترات النهار، ولكن لا تكون خفيفة بشكل كامل، أى خريفية أو شتوية خفيفة.