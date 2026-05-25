وزير الاستثمار يقود تحركًا موسعًا مع الغرف التجارية لدعم الصادرات المصرية



عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وبمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية وتحسين أداء منظومة التجارة الخارجية، في إطار توجه الدولة لزيادة معدلات التصدير ورفع تنافسية المنتج الوطني.



تكامل حكومي وتجاري



وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات دعم التصدير، وأن التكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات.



معالجة التحديات



وشهد الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يدعم تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة بالأسواق الخارجية.

كما أشار الوزير إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتجات، مع التوسع في القطاعات التصديرية ذات الأولوية.



تنمية التبادل التجاري



وتناول اللقاء سبل تنمية التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، من خلال دعم تكامل حلقات الإنتاج والتصدير، وتطوير منظومة العمل المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء التصديري وتحسين بيئة التجارة والاستثمار.



وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم استقرار وتطوير منظومة التصدير. وشارك في الاجتماع كل من المهندس علاء البيلي، ومحمد عياد، والدكتورة أماني الوصال، والسفير عبدالعزيز الشريف.