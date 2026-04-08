وزير الطيران يستقبل نواب البرلمان لتعزيز آليات العمل المشترك وتطوير المنظومة

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من أعضاء مجلس النواب وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى ومحمد حماد معاون وزير الطيران المدني لشؤون المجالس النيابية، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية وحرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المؤسسي مع السلطة التشريعية، ودعم آليات العمل المشترك بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الطيران المدني بالسادة النواب، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدًا لأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي، ويسهم في تطوير خدمات قطاع الطيران المدني فى مختلف المجالات .

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى التي طرحها السادة النواب، والتي تعكس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في قطاع الطيران المدني، لا سيما فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتطوير المطارات ، وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة.

حيث وجّه وزير الطيران المدني الجهات المختصة بدراسة تلك المقترحات بشكل دقيق وشامل، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الحفني أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز أطر التنسيق والتكامل ، بما يدعم الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، ويسهم في دفع جهود الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات بمرونة وكفاءة.

ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران المدني، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.