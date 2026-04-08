أحمد موسى: ميليشيات حزب الله كانت عايزة تعمل عمليات إرهابية في مصر عام 2009

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ميليشيات حزب الله كانت ترغب في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر في عام ٢٠٠٩ .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعيم قاسم كان بيحرض ضد جيشنا وبلدنا".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يستهدف مختلف مناطق لبنان، جنوبًا وشمالًا ووسطًا، موضحًا أن إسرائيل دمرت البنية التحتية اللبنانية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، إن ميليشيات حزب الله تتحمل المسؤولية، لأن الشعب اللبناني يتحمل جرائم حزب الله وجرائم إسرائيل، مشيرًا إلى أن ما حدث عدوان همجي صهيوني.

وأضاف أن الدولة المصرية مع المؤسسات الوطنية، لا تدعم الميليشيات أبدًا، موضحًا أن مصر تدعم لبنان وسيادته، وتدين مجرمي الحرب نتنياهو وكاتس.

وأوضح أن حزب الله يأخذ الشعب اللبناني رهينة، مثلما فعلت إيران بأخذ مضيق هرمز رهينة، مشيرًا إلى أن ما تفعله إسرائيل في لبنان جرائم حرب، وأن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه للحكومة اللبنانية.



