مشاهد حسين: الثقة الإيرانية في باكستان قوية رغم التحفظات على نوايا الولايات المتحدة وإسرائيل

محمد البدوي

قال مشاهد حسين عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إنّ لبنان يشكل جزءًا أساسيًا من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرًا إلى أن النقطة العاشرة في خطة السلام البالغة 10 نقاط تتعلق مباشرة بالوضع اللبناني.

غياب الثقة لدى الجانب الإيراني

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوفد الإيراني سيصل إلى باكستان للمشاركة في المباحثات، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة باكستان على إدارة هذه العملية، رغم غياب الثقة لدى الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، نظرًا لما اعتبراه من ممارسات سابقة تعتمد على الأكاذيب والافتراضات خلال النزاعات الماضية.

وأشار حسين إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية ضمان التزام إسرائيل بالقواعد المتفق عليها، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات يعتمد على قدرتها على السيطرة على السلوك الإسرائيلي.

العمليات العسكرية الإسرائيلية

 وأوضح حسين أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يشكل عائقًا أمام عملية السلام، وأن غياب هذه السيطرة سيؤدي إلى تعقيد الوصول إلى أي تسوية سلمية، مشددًا على أن لبنان، الذي يعاني بالفعل من آثار الحرب والاحتلال، يمثل قضية مركزية في خطة السلام.

التصرفات الإسرائيلية

وشدد حسين على أن الكرة الآن في ملعب الجانب الأمريكي، الذي يجب أن يحقق الضمانات اللازمة بشأن التصرفات الإسرائيلية لضمان نجاح العملية التفاوضية، مؤكدًا أن أي غياب للسيطرة على إسرائيل سيؤدي إلى استمرار قانون الغاب في المنطقة، مع استمرار قتل المدنيين وتفاقم الخسائر.

 وأشار حسين إلى أن الجهود الباكستانية تسعى لتقديم كل الدعم اللازم لضمان التزام الأطراف بالاتفاقات وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، مؤكدًا أن لبنان سيظل جزءًا لا يتجزأ من المفاوضات.

https://www.youtube.com/watch?v=brETZASopdc

