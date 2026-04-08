واشنطن: انسحاب إيران من المفاوضات بسبب لبنان قرار غير حكيم

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن أي خطوة من جانب إيران للانسحاب من المفاوضات بسبب تطورات لبنان ستكون، من وجهة نظره، قرارًا غير صائب.

وأوضح فانس في تصريحات صحفية أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل الساحة اللبنانية، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الإيرانية قد تكون اعتقدت عكس ذلك، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدًا أن واشنطن لم تلمح يومًا إلى إدراج لبنان ضمن هذا الاتفاق.

وبيّن أن الاتفاق يتركز بالأساس على إيران وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل وبعض دول الخليج، لافتًا إلى أن التصور المتداول حول شموله للبنان غير دقيق.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي أبدى استعدادًا لتخفيف بعض تحركاته في لبنان في إطار دعم فرص نجاح المفاوضات، إلا أن ذلك لا يعني أن لبنان مشمول ضمن وقف إطلاق النار، بل يأتي كإجراء لتهيئة أجواء مناسبة للتوصل إلى اتفاق.

واختتم فانس تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرار إيراني بتعطيل المفاوضات بسبب الوضع في لبنان سيكون خيارًا يعود لطهران وحدها، معتبرًا أن مثل هذا القرار سيكون غير حكيم، رغم أنه يظل ضمن خياراتها المتاحة.