البيت الأبيض: إيران مستعدة لتسليم مخزونات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن إيران أعربت عن استعدادها للتخلي طواعية عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب مقابل اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول استعداد إيران لتسليم مخزوناتها من اليورانيوم المخصب: "نعم، لقد أكدوا استعدادهم للقيام بذلك".

و أشار وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى أن الولايات المتحدة ستستولي بالقوة على اليورانيوم الإيراني إذا رفضت طهران تسليمه طواعية.

وجدير بالذكر أن طهران صرحت مرات عديدة أنها ستعلق تخصيب اليورانيوم في المرحلة الحالية، لكن السلطات الإيرانية ستواصل الدفاع عن حقها السيادي في تطوير برنامج نووي سلمي.