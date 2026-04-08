البرلمان العربي الهجوم على لبنان محاولة لجر المنطقة إلى فوضى شاملة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الاعتداءات السافرة والمتكررة التي يقوم بها كيان الاحتلال على الجمهورية اللبنانية، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

وشدد "اليماحي" على أن هذه الاعتداءات الهمجية فضلًا عن أنها تحد سافر للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، فإنها تعكس إصرار كيان الاحتلال على جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وإفشال الجهود الدولية الجارية لوقف التصعيد في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي طالت المنشآت الحيوية والمدنية ومنشآت البنية التحتية.

وجدد "اليماحي" دعم البرلمان العربي التام للجمهورية اللبنانية، ووقوفه الكامل إلى جانبها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به.

https://youtu.be/DHrbq6ElpqY