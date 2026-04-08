هند الضاوي: تصريحات ترامب لا يجب أن تؤخذ بمحمل الجد طوال الوقت

قالت الإعلامية هند الضاوي إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مؤشرات حاسمة على قرارات فعلية، مؤكدة أن واشنطن لا تمنح خصومها أو منافسيها معلومات مُسبقة تمكّنهم من الاستعداد أو الرد.

إطلاق تهديدات علنية

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن لجوء ترامب إلى إطلاق تهديدات علنية، أو الحديث عن تقديم تنازلات مقابل تجنب «إنهاء الحضارة أو الدولة»؛ لا يعكس بالضرورة نية حقيقية للتنفيذ، معتبرة أن الإشكالية تكمن في تعامل بعض الأطراف مع هذه التصريحات بقدر كبير من الجدية.

وأضافت هند الضاوي أن ترامب ينتمي إلى مدرسة مختلفة عن النخبوية السياسية التقليدية في الغرب، إذ يتعامل بمنطق التاجر الذي يبالغ في العرض والتعبير؛ من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، وهو أسلوب قد يكون فعالًا في الصفقات التجارية، لكنه غير مُجدٍ عند التعامل مع دول تفهم طبيعة وآليات صنع القرار في السياسة الأمريكية.

الخطابات التصعيدية

وشددت هند الضاوي على أن الولايات المتحدة، حال اتخاذها قرارًا قطعيًا بتنفيذ عمل عسكري واسع، لا تعلنه مسبقًا ولا تمهد له عبر تصريحات إعلامية، ما يجعل كثيرًا من الخطابات التصعيدية أقرب إلى “أدوات ضغط تفاوضي” منها إلى “مؤشرات لقرار وشيك”.