ترامب: المحادثات مع إيران ستجرى خلف أبواب مغلقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران ستجرى خلف أبواب مغلقة، وإن واشنطن لن تناقش سوى مجموعة واحدة فقط من النقاط ذات المغذى والمقبولة لدى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب - في تدوينة على منصة (تروث سوشيال) - : "هذه هي النقاط التي شكلت الأساس الذي اتفقنا عليه لوقف إطلاق النار. إنه شيء معقول، ويمكن الاستغناء عنه بسهولة".

وقال ترامب، في مقابلة منفصلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه يتوقع أن تبدأ المحادثات بعد غد الجمعة وأن تسير بوتيرة سريعة للغاية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الوفدين الأمريكي والإيراني سيصلان إلى باكستان بعد غد الجمعة بعد أن وافقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.