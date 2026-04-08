نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان نائب رئيسها، أن إيران تعهدت بإعادة فتح مضيق هرمز، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

فتح المضيق وضمان حرية الملاحة

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن استمرار الهدنة مرهون بالتزام طهران بفتح المضيق وضمان حرية الملاحة، محذرًا من أن أي تراجع عن هذا التعهد قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق وعودة التصعيد العسكري من جديد.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان، في إشارة إلى استمرار التوترات في بعض ساحات المنطقة، رغم التهدئة بين واشنطن وطهران.

الثقة واحتواء التوتر

وأضاف أن على إيران اتخاذ "الخطوة التالية" لتعزيز الثقة واحتواء التوتر، مؤكدًا أن عدم الالتزام قد يعرّضها لعواقب وخيمة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لضمان استقرار الممرات المائية الحيوية.

