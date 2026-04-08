الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 وسبب التسمية

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 وسبب التسمية
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 وسبب التسمية
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 وسبب التسمية.. تشهد محركات البحث خلال الفترة الآتية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين لمعرفة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026، إلى جانب التساؤل عن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، خاصة مع اقتراب موسم الحج الذي يُعد من أعظم الشعائر الدينية لدى المسلمين، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بأنه من أفضل الأيام .

ويُعد يوم عرفة من أبرز الأيام في التقويم الهجري، إذ يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات منذ طلوع الشمس وحتى غروبها، في مشهد روحاني مهيب يجسد أعظم أركان الحج، ما يجعله محل اهتمام واسع من المسلمين حول العالم .

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر

من المتوقع أن توافق وقفة عرفات في عام 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يمثل الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات لأداء الوقوف بعرفات .

وبحسب التقديرات نفسها، يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك المعروف بيوم النحر، بينما تستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو 2026 .

ووفقًا لخريطة الإجازات الرسمية، تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى يوم السبت 30 مايو 2026، لمدة 5 أيام متواصلة يحصل خلالها العاملون في مختلف القطاعات على عطلة رسمية .

ما هي أيام التشريق الثلاثة وأهميتها

تُعرف أيام التشريق بأنها الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وتُعد من الأيام المباركة التي يستكمل فيها الحجاج مناسكهم .

وتبدأ أعمال هذه الأيام بالنسبة للحجاج بالمبيت في منى خلال ليالي الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر، إلى جانب أداء باقي الشعائر المرتبطة بالحج، كما تُعرف هذه الأيام أيضًا باسم الأيام المعدودات .

ما هو يوم عرفة ولماذا يعد من أعظم الأيام

يوافق يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعد من أعظم أيام العام في الإسلام، حيث يؤدي الحجاج خلاله ركن الوقوف بعرفات، وهو الركن الأساسي للحج .

وفي هذا اليوم يتوجه الحجاج من منى إلى صعيد عرفات، حيث يقفون للدعاء والتضرع إلى الله، ويُطلق عليه «يوم الوقفة الكبرى”، لما يحمله من مكانة دينية عظيمة .

وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله «الحج عرفة”، في إشارة إلى أهمية هذا اليوم، حيث يمكن للحاج الوقوف والدعاء في أي مكان داخل حدود المشعر أو جبل الرحمة .

سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

تعددت الروايات حول سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، حيث وردت عدة أقوال في هذا الشأن، من أبرزها أن التسمية جاءت بسبب تعارف الناس في هذا المكان، أو لأن جبريل عرّف النبي إبراهيم بمناسك الحج فيه .

كما تشير روايات أخرى إلى أن آدم التقى بحواء في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، فتعارفا فيه، وهو ما أدى إلى إطلاق اسم عرفة عليه .

وتُعد الروايتان الأكثر تداولًا أن آدم عرف حواء في هذا الموضع، والثانية أن جبريل كان يعرّف النبي إبراهيم بالمناسك، وكان يسأله «أعرفت أعرفت” فيجيبه «عرفت عرفت”، ومن هنا جاءت تسمية يوم عرفة بهذا الاسم .

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 عددًا من المناسبات المهمة، حيث تأتي إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، تليها إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 .

كما تشمل الإجازات يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 بمناسبة عيد العمال، ويوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى يوم السبت 30 مايو 2026 كإجازة رسمية لعيد الأضحى .

وتتواصل الإجازات خلال العام لتشمل يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو، ويوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو .

كما تضم القائمة يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026 بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 بمناسبة عيد القوات المسلحة، وهي من أبرز المناسبات الرسمية في مصر .

عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2026

من المقرر أن يحصل العاملون في مختلف قطاعات الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة، على نحو 13 يومًا إجازة رسمية خلال عام 2026، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية المعتمدة، ما يمنح المواطنين فرصًا متعددة للراحة وقضاء أوقات مع الأسرة .

وتُعد هذه الإجازات جزءًا مهمًا من تنظيم الحياة العملية، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين العمل والراحة، وتعزز من الإنتاجية في مختلف القطاعات .

