أحمد داوود يتصدر أفيش إذما مع سلمى أبو ضيف للعرض في عيد الأضحى

أعلن المنتج هاني أسامة عن طرح فيلم “إذما” في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل، بعدما تم تأجيله أكثر من مرة.



كما تم الإعلان عن الملصق الرسمي للفيلم والذي يعد التجربة الإخراجية الأولي للكاتب محمد صادق.



ويأتي الفيلم مقتبسًا عن الرواية الشهيرة للكاتب محمد صادق، التي حققت مبيعات كبيرة وحظيت بقاعدة واسعة من القرّاء، ما يرفع سقف التوقعات حول العمل السينمائي.



ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وهو من إنتاج هاني أسامة، بمشاركة شركات The Producer وFilm Clinic وShofha Production، فيما يتولى محمد صادق نفسه مهمة الإخراج، في خطوة تمنح المشروع خصوصية إضافية باعتبار المخرج هو صاحب النص الأصلي.



وتدور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع خسائره ومفاجآت الحياة، قبل أن يتلقى هدية غامضة من ذاته حين كان في الثامنة عشرة. ومن هنا تبدأ رحلة إنسانية مشوّقة تنضم إليها صديقة طفولته “سيرا”، ليخوضا معًا مغامرة تكشف أسرار الماضي وتعيد فتح أبواب أحلام ظنّا أنها اندثرت إلى الأبد.



ويمزج الفيلم بين التشويق والبعد العاطفي، في قصة تقوم على التحوّل الداخلي ومراجعة الذات، وهو ما يجعل “إذما” واحدًا من الأعمال التي تراهن على الجمع بين العمق الأدبي والجاذبية السينمائية.