لـ11.5 مليون مستفيد.. هل يتم صرف معاشات مايو 2026 قبل عيد الأضحى؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، زادت عمليات البحث حول موعد صرف معاشات مايو 2026، حيث يستفيد من جدول شرائح التأمينات الاجتماعية نحو 11.5 مليون مواطن، وتكثف الجهات المختصة استعداداتها لبدء صرف معاشات شهر مايو، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم المعيشية قبل حلول المناسبة.

موعد صرف معاشات مايو 2026

وفق بيان صادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، ينص على أن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر ميلادى ليتمكن المواطنون من أصحاب المعاشات من استحقاق الـ معاشات يوم 1 مايو 2026.

أماكن صرف معاشات مايو 2026

وفقا لما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية، بشأن أماكن صرف معاشات مايو 2026، تم تخصيص عدة سبل يختار منها المواطن الوسيلة الملائمة له، وهذه الأماكن تأتى كالتالى:

- منافذ البريد المصرى.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فورى.

- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

طريقة الاستعلام عن معاشات مايو 2026

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن المعاشات:

- قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا.

- قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- قم بتدوين الرقم القومى فى الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

زيادة المعاشات

تم تطبيق زيادة المعاشات 2025 فى مصر اعتبارًا من بداية يوليو الماضى، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، حيث تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

المستفيدون من صرف المعاشات

-كبار السن ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.

-أصحاب الإعاقة المستحقين لمعاشات خاصة.

-ذوي المعاشات التأمينية عن تعطل العمل والمرض.

-أسر العامل المتوفى وفقًا لقواعد التأمينات الاجتماعية.

شرائح التأمينات الاجتماعية فى مصر

ترتيب جدول شرائح التأمينات الاجتماعية فى مصر، كالتالى:

ـ الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

ـ الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

ـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

ـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

ـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

ـ الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

ـ الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

ـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

ـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

ـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

ـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

ـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

ـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

ـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.