قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة الرسمية
موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة الرسمية
عبد الفتاح تركي

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة الرسمية .. يتصدر موعد عيد الأضحى 2026 في مصر اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، مع اقتراب واحدة من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها الجميع كل عام، لما تحمله من طابع روحاني مميز، إلى جانب ما توفره من إجازة رسمية طويلة يستفيد منها العاملون في مختلف القطاعات لقضاء وقت مع العائلة أو السفر أو الاسترخاء بعد فترات العمل المتواصلة.

التقديرات الفلكية لموعد عيد الأضحى 2026 في مصر

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى 2026 من المتوقع أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، فيما تأتي وقفة عرفات في اليوم السابق مباشرة، الموافق الثلاثاء 26 مايو 2026.

وقفة عرفات وعيد الأضحى

ورغم دقة هذه التقديرات، فإنها تظل غير نهائية حتى يتم تأكيدها بشكل رسمي من خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة، حيث تعلن الجهات المختصة النتيجة النهائية قبل حلول العيد بأيام قليلة، وفقًا للرؤية الشرعية المعتمدة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

موعد وقفة عرفات 2026 وأهميتها

تمثل وقفة عرفات واحدة من أعظم أيام العام لدى المسلمين، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، بينما يحرص غير الحجاج على صيام هذا اليوم لما له من فضل كبير، وهو ما يجعل معرفة موعده محل اهتمام واسع بالتزامن مع اقتراب موسم الحج.

وحسب التقديرات الفلكية، فإن وقفة عرفات لعام 2026 توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، أي قبل يوم واحد من أول أيام عيد الأضحى، وهو الترتيب الزمني المعتاد لهذه المناسبة كل عام.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

تعد إجازة عيد الأضحى من أطول الإجازات الرسمية في مصر، حيث تمتد عادة لتشمل يوم وقفة عرفات وأيام العيد الأربعة، ما يمنح الموظفين فترة راحة مناسبة بعد ضغوط العمل.

ومن المتوقع أن تبدأ الإجازة من يوم 27 مايو 2026، وتستمر حتى بداية الأسبوع الآتي، بإجمالي قد يصل إلى 5 أيام أو أكثر، خاصة في حال تم دمجها مع عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وفق ما تقرره الجهات الرسمية في الدولة قبل حلول العيد.

الفئات المستفيدة من إجازة عيد الأضحى 2026

تشمل إجازة عيد الأضحى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى موظفي القطاع الخاص، حيث يلتزم أصحاب الأعمال بمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين، أو تقديم تعويض مناسب في حال تشغيل الموظف خلال أيام العيد، وذلك طبقًا لقانون العمل المعمول به.

وتصدر التفاصيل النهائية الخاصة بعدد أيام الإجازة والفئات المستفيدة منها من خلال قرارات رسمية يتم الإعلان عنها قبل العيد، بعد التأكد من الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة.

أسباب زيادة الاهتمام بموعد عيد الأضحى والإجازة

يرجع الاهتمام الكبير بموعد عيد الأضحى 2026 إلى كونه من أهم المناسبات الدينية التي تجمع بين الطقوس الروحانية والأجواء الاجتماعية، فضلًا عن كونه فرصة مميزة للحصول على إجازة طويلة مقارنة بباقي العطلات الرسمية.

ويمثل العيد فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع معًا، أو السفر إلى الوجهات السياحية، بالإضافة إلى أداء الشعائر الدينية مثل صلاة العيد وذبح الأضاحي، وهي طقوس أساسية تضفي أجواء من البهجة والاحتفال في مختلف أنحاء البلاد.

تأكيد الموعد النهائي لعيد الأضحى 2026

يبقى الموعد الرسمي لعيد الأضحى 2026 مرتبطًا بإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، حيث تعتمد الجهات المختصة على الرؤية الشرعية لتحديد بداية الشهر، ومن ثم تحديد يوم وقفة عرفات وأول أيام العيد بشكل دقيق.

وينتظر المواطنون هذا الإعلان الرسمي كل عام لتأكيد الترتيبات الخاصة بالإجازات والسفر والاحتفالات، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذه المناسبة لتنظيم الخطط العائلية والعملية.

موعد عيد الأضحى موعد عيد الأضحى 2026 موعد عيد الأضحى 2026 في مصر عيد الأضحى 2026 فلكيًا تاريخ وقفة عرفات 2026 إجازة عيد الأضحى 2026 مصر عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 موعد العيد الكبير 2026 إجازات مصر 2026 متى عيد الأضحى 2026 موعد وقفة عرفات في مصر الإجازات الرسمية في مصر 2026

حريق
حريق
حريق

